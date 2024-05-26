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Giriş Tarihi: 26.5.2024 20:33 Son Güncelleme: 26.5.2024 21:13

Elazığ’da "Büyük Gazze Yürüyüşü ve Mitingi'' düzenlendi

Elazığ’da binlerce vatandaş Filistin’e destek için yürüdü.

ERTUĞRUL ÖZDEMİR
Elazığ’da Büyük Gazze Yürüyüşü ve Mitingi’’ düzenlendi

Elazığ'da İsrail'in Gazze'yi işgali ve uyguladığı zulmü protesto etmek amacıyla Gazze Gönüllüsü STK Platformları tarafından Doğu ve Güneydoğu bölgelerinden 12 ilin katılımıyla Büyük Gazze Yürüyüşü ve Mitingi düzenlendi.

Mitinge Elazığ başta olmak üzere Adıyaman, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Gaziantep, Malatya Mardin, Muş, Siirt ve Van illerinden binlerce kişi katıldı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplananlar, Gazi Caddesi üzerinden Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Tekbir ve sloganların atıldığı program, yapılan konuşma ve duaların ardından sona erdi.

Hamas yetkilisi Süheyl El-Hindi, "Değerli kardeşlerim, mesajınız yerine ulaşmıştır. Sesiniz Gazze'de yankılanmıştır. Allah'ın buyurduğu gibi bir Müslüman'ın Allah yolunda eğer ayağı toza bulanmışsa o ayak cehennem yüzü görmeyecek, ateşte yanmayacaktır. Bugün burada yağmurun altında sırılsıklam oldunuz ama alanı terk etmediniz. Gazze'nin ve direnişin yanında olduğunuzu ispat ettiniz. Sizlere selam olsun" dedi.

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Elazığ’da "Büyük Gazze Yürüyüşü ve Mitingi'' düzenlendi
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