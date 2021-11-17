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Giriş Tarihi: 17.11.2021 12:21 Son Güncelleme: 17.11.2021 12:25

Elazığ'da çalınan jeneratör sahibine teslim edildi

AHMET ÇÖTELİ AHMET ÇÖTELİ
Elazığ’da çalınan jeneratör sahibine teslim edildi

Elazığı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir çiftçinin evinden çalınan jenaratörü bularak çiftçiye teslim ederken hırsızları da yakalayarak haklarında işlem başlattı.

Elazığ'da, Aşağıdemirtaş Köyünde ikamet edem Bülent Erbat isimli şahsa ait bağ evinden Jeneratör çalınması olayı ile ilgili olarak Elazığ İl Jandarma Komutanlığına ihbarda bulunuldu. Hırsızlık şüphelilerinin yakalanabilmesi ve çalınan malzemeleri sahibine teslim edilebilmesi amacıyla JASAT ekipleri görevlendirilerek çalışma başlatıldı. Hırsızlık olayının meydana geldiği adres çevresinde araştırma yapan ekipler, şüphelilerin kimliğini tespit etti.

Teknik ve fiziki takibin ardından S.G. ve E.G. isimli şüphelilerin adreslerinde ve gösterdikleri yerlerde arama yapan ekipler, çalınan jeneratörü ele geçirdi. Çalınan jeneratör sahibine teslim edildi. Jeneratörü teslim alan Bülent Erbat, Jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Şüpheliler gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlatıldı.

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Elazığ'da çalınan jeneratör sahibine teslim edildi
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