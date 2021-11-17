Elazığ’da çalınan jeneratör sahibine teslim edildi

Elazığ'da, Aşağıdemirtaş Köyünde ikamet edem Bülent Erbat isimli şahsa ait bağ evinden Jeneratör çalınması olayı ile ilgili olarak Elazığ İl Jandarma Komutanlığına ihbarda bulunuldu. Hırsızlık şüphelilerinin yakalanabilmesi ve çalınan malzemeleri sahibine teslim edilebilmesi amacıyla JASAT ekipleri görevlendirilerek çalışma başlatıldı. Hırsızlık olayının meydana geldiği adres çevresinde araştırma yapan ekipler, şüphelilerin kimliğini tespit etti.

Teknik ve fiziki takibin ardından S.G. ve E.G. isimli şüphelilerin adreslerinde ve gösterdikleri yerlerde arama yapan ekipler, çalınan jeneratörü ele geçirdi. Çalınan jeneratör sahibine teslim edildi. Jeneratörü teslim alan Bülent Erbat, Jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Şüpheliler gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlatıldı.