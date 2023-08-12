Elazığ’da çay ocağına yapılan silahlı saldırı: 2 tutuklama

Olay 3 gün önce Sanayi Mahallesi Fatih Sultan Mehmet bulvarında meydana geldi. Bulvar üzerindeki çay ocağına saldırganlar tarafından araç içinde hareket halindeyken pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırı sonucu çay ocağındaki 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar kentteki hastanelere kaldırılırken çay ocağına daha önce de 3 kez saldırı düzenlendiği öğrenildi.

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı cinayet büro amirliği tarafından başlatılan soruşturma kapsamında olayla ilgili A.D. (19), D.Ö. (22) ve F.K. (18) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.D. ve D.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.