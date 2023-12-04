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Giriş Tarihi: 4.12.2023 13:51 Son Güncelleme: 4.12.2023 14:03

Elazığ’da ‘Cımbız’ operasyonu: 16 gözaltı

Elazığ’da düzenlenen ‘Cımbız’ operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.

ERTUĞRUL ÖZDEMİR
Elazığ’da ‘Cımbız’ operasyonu: 16 gözaltı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık, rüşvet, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından soruşturma başlatıldı. Yapılan tespitler üzerine, yasal düzenlemeye aykırı faaliyet yürüterek haksız menfaat elde ettikleri ve kamu zararına yol açtıkları tespit edilen çoğunlukla güzellik/bakım merkezi olarak faaliyet yürüten bazı işletmeler, işletme sahipleri ve çalışanları ile bazı kamu görevlilerinin, sadece 2023 yılı içerisinde 7 milyon 400 yüz bin lira kamu zararına sebebiyet verdikleri anlaşıldı.

MASAK raporu neticesinde tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen 'Cımbız' operasyonunda, 16 şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

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Elazığ’da ‘Cımbız’ operasyonu: 16 gözaltı
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