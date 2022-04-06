Elazığ’da dehşet saçmıştı: O cani tutuklandı

Olay yerinden kaçan Alan, eşi Cemile Alan'ı arayarak, "Annenle kız kardeşini öldürdüm; git, evde görürsün" dedi. İhbarla eve ise sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Zerife ve Gülay Doğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Anne ve kızının cansız bedenleri, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü. Ağır yaralı Ali Tayyip ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Zerife ve Gülay Doğan, dün Rüstempaşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi. Yoğun bakımda tedavisi süren Ali Tayyip Demirbağ'ın da hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.