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Giriş Tarihi: 29.3.2022 09:57 Son Güncelleme: 29.3.2022 10:17

Elazığ'da dozer uçuruma yuvarlandı, sürücüsü öldü

AHMET ÇÖTELİ AHMET ÇÖTELİ
Elazığ’da dozer uçuruma yuvarlandı, sürücüsü öldü

Elazığ'da, çamura saplanan tırı kurtarmak için üzerinden indirilen dozer uçuruma yuvarlandı. Kazada dozer operatörü Mücahit Tuğ (63) hayatını kaybetti.

Olay, Baskil ilçesi Eskiköy-Hacıhüseyinler köyü yolunda meydana geldi. İl Özel İdaresi personellerinden tır şoförü F.S. ve dozer operatörü Mücahit Tuğ, heyelan olan yolda çalışma yaptı.

Çalışma sonrasında ekip dönüşe geçti. Dönüş esnasında üstünde dozer yüklü tır, çamura saplandı. Tırın çamurdan çıkması için üzerindeki dozer indirilmeye çalışıldı. Bu sırada dozer şoförü ile şarampole yuvarlandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, dozer operatörü Mücahit Tuğ'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Dozer operatörünün cenazesi otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Elazığ'da dozer uçuruma yuvarlandı, sürücüsü öldü
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