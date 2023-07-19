Haberler Yaşam Haberleri Elazığ’da feci kaza: 1 ölü, 34 yaralı
Giriş Tarihi: 19.7.2023 09:04 Son Güncelleme: 19.7.2023 09:06

Elazığ’da feci kaza: 1 ölü, 34 yaralı

Elazığ’da yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken 34 kişi yaralandı.

ERTUĞRUL ÖZDEMİR
Elazığ’da feci kaza: 1 ölü, 34 yaralı

Elazığ Malatya kara yolu Koçharman Köyü mevkiinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada İstanbul'dan Bingöl'e yolcu götüren B.D. idaresindeki otobüs, aynı istikamete seyir halinde olan N.T. idaresindeki tıra arkadan çarptı.

Kazada Mansur Şerefettin Göktaş hayatını kaybederken 34 kişi de yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, UMKE, AFAD, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Olay yerinde hayatını kaybeden Göktaş'ın cansız bedeni ise Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Elazığ’da feci kaza: 1 ölü, 34 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA