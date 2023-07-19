Elazığ’da feci kaza: 1 ölü, 34 yaralı

Kazada Mansur Şerefettin Göktaş hayatını kaybederken 34 kişi de yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, UMKE, AFAD, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Olay yerinde hayatını kaybeden Göktaş'ın cansız bedeni ise Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.