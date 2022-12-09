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Giriş Tarihi: 9.12.2022 22:40

Elazığ'da feci kaza! Minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı

Elazığ’da korkunç bir kaza meydana geldi. Minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

DHA
Elazığ’da feci kaza! Minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Sürsürü Mahallesi Şehit Coşkun Göl Caddesi üzerinde meydana geldi. M.F.F. idaresindeki 23 ACH 243 plakalı hafif ticari araç ile F.U. idaresindeki 62 AAF 99 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada her iki araç içerisindeki 7 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralılara yaptıkları ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazada yaralananların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Polisin kazayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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Elazığ'da feci kaza! Minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı
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