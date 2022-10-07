Elazığ’da feci kaza! Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

40 METRELİK MESAFEDEN TAKLA ATTI

Yaklaşık 40 metrelik mesafeden takla atan otomobilde bulunan Z.A., F.A., M.A. ve M.A., yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.