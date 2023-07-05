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Giriş Tarihi: 5.7.2023 23:27

Elazığ'da feci kaza! Trenin çarptığı kadın ve çocuk yaralandı

Elazığ'da raylardan karşıya geçmeye çalışırken trenin çarptığı bir kadın ve çocuk yaralandı. Çarptığının farkında olmayan makinist ilerlerken, yaralı çocuk ve kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı

İHA
Elazığ’da feci kaza! Trenin çarptığı kadın ve çocuk yaralandı

Olay, merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi Şehit Polis Lami Karaağaç Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tren yolundan karşıya geçmeye çalışan 4 yaşındaki Ö.E.K. ile F.G.'ye (36) Malatya'dan Elazığ istikametinde seyir halinde olan tren çarptı.

Çarpmanın etkisi ile çocuk trenin altında kalırken kadın ise kenara savruldu. Çarptığının farkında olmayan makinist ilerlerken, kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk çevredekiler tarafından araçla, kadın ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı. Öte yandan trenin tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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Elazığ'da feci kaza! Trenin çarptığı kadın ve çocuk yaralandı
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