Elazığ’da fizyoterapist eşini öldüren cani koca yakalandı

Olay, sabah saatlerinde özel bir hastanenin onkoloji merkezi girişinde meydana geldi. Hastanede fizyoterapist teknikeri olarak görev yapan Burcu Coşan (32), geçen ay resmi nikah yaptıkları eşi uzman çavuş Murat Coşan ile bahçede konuşmaya başladı. İkili arasında çıkan tartışma sonucu Murat Coşan belinden çıkardığı tabanca ile peş peşe ateş etti. Kadın kanlar içerisinde yere yığılırken şüpheli ise aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

Talihsiz kadının, sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen kadının yakınları sinir krizi geçirdi. Bölgede inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, eşini öldüren Murat Coşan'ı cinayeti işlediği silahla birlikte yakalayarak gözaltına alındı.

Elazığ Valiliği tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "08 Şubat 2024 günü olgunlar mahallesinde meydana gelen olayda B.C isimli şahıs, nişanlısı (Resmi nikahlı) M.C isimli şahıs tarafından tabanca ile vurulmuş ve olay yerinde hayatını kaybetmiştir. Şüpheli M.C isimli şahıs olayda kullandığı silah ile birlikte kolluk birimlerimizce kısa sürede yakalanmıştır. Olayla ilgili adli tahkikat devam etmektedir'' denildi.