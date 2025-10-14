Elazığ’da gazeteciye silahlı saldırı: Basın Medya Cemiyeti Başkanı pompalı tüfekle vuruldu!

Olay, bugün saat 15.00 sıralarında, Rızaiye Mahallesi Medline Hastanesi civarındaki gazete ofisinin bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre Koca, ofisinin bahçesindeki çardakta otururken kimliği belirsiz bir saldırgan tarafından pompalı tüfekle hedef alındı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre saldırgan, önce çardak bölgesine ateş açtı, ardından gazeteci Nafiz Koca'yı ayaklarından vurdu. Saldırganın, çevreye gelişigüzel ateş açarak olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Yaralı halde Elazığ Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Nafiz Koca'nın ayaklarından yaralandığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Olayın ardından bölgeye sevk edilen Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, saldırganın yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında saldırganın kimliği ve saldırı ile ilgili detaylar araştırılıyor.