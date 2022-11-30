Elazığ’da hemşire Şevval Gazel Bulut evinde ölü bulundu

Olay, merkeze bağlı Zafran Mahallesi'nde meydana geldi. Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde yoğum bakım hemşiresi olarak çalışan Şevval Gazel Bulut, ailesinin telefonlarına cevap vermedi. Bunun üzerine Şevval Gazel Bulut'un arkadaşları, evine gitti. Defalarca kapıyı çalan arkadaşları Bulut'a ulaşamayınca durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, çilingir yardımı ile evde girerek genç hemşirenin cansız bedeni ile karşılaştı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bulut'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Öte yandan Şevval Gazel Bulut'un daha önceden memleketi Adana'ya gitmek için bugüne otobüs bileti aldığı öğrenildi.