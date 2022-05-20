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Giriş Tarihi: 20.5.2022 14:13 Son Güncelleme: 20.5.2022 14:45

Elazığ'da hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı

AHMET ÇÖTELİ AHMET ÇÖTELİ
Elazığ’da hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı

Elazığ’da, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda toplam 104 suç kaydı olan 3 şüpheli gözaltına alınarak tutuklandı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından, il merkezinde 17 Mayıs'ta bir ikamette meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili olarak Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan çalışma doğrultusunda, belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyonda toplamda 104 suç kaydı olan C.Ü., E.E. ve E.A. yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramada çalınan bir fırın, bir çamaşır makinesi ve bir televizyon ele geçirilerek sahibine teslim edildi. Ayrıca aramalarda bir ruhsatsız tabanca, bir tüfek, bir mavzer ve 70 adet tüfek kartuşu ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Elazığ'da hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı
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