Elazığ’da hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından, il merkezinde 17 Mayıs'ta bir ikamette meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili olarak Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan çalışma doğrultusunda, belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyonda toplamda 104 suç kaydı olan C.Ü., E.E. ve E.A. yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramada çalınan bir fırın, bir çamaşır makinesi ve bir televizyon ele geçirilerek sahibine teslim edildi. Ayrıca aramalarda bir ruhsatsız tabanca, bir tüfek, bir mavzer ve 70 adet tüfek kartuşu ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.