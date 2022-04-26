Elazığ’da hırsızlık yapan 4 şüpheli tutuklandı

Elazığ'da İl Jandarma komutanlığına bağlı ekipler devriye esnasında Keban ilçesine bağlı Nimri köyünde kullanılmayan hayvan çiftliğinin içerisinden sesler gelmesi üzerine hırsızlık olabileceği değerlendirilerek çiftliğin kontrol edilmesi amacıyla ekipler içeri girdi.
Ekipler çiftliğin içerisine girdiklerinde Jandarmayı fark eden şüpheliler kaçtı. Jandarma ekiplerinin takibi sonucunda 4 şüpheli çiftlikten 5 kilometre uzaklıkta dağlık alanda yakalandı. 4 şüpheli çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak Elazığ E Tipi Kapalı Cezaevi'ne sevk edildi.