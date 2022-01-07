Elazığ’da hırsızlık yapmaya çalışan 1 şüpheli yakalandı

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından nakliye işi yapmakta olan vatandaş ile taşınması gereken hurda malzemeleri olduğunu bildirip 120 lira karşılığında anlaşan ve nakliyeci ile birlikte Doğukent Mahallesinde gittikleri bölgede çevredeki vatandaşların tepkisiyle karşılaşması üzerine olay yerinden kaçan şüphelinin tespit ve yakalanmasına yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda; söz konusu Açıktan Hırsızlık olayını gerçekleştirmek isteyen şüphelinin N.Ç. (39) isimli şahıs olduğu belirlendi ve ikametine gerçekleştiren operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.