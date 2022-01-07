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Giriş Tarihi: 7.1.2022 13:56 Son Güncelleme: 7.1.2022 14:27

Elazığ'da hırsızlık yapmaya çalışan 1 şüpheli yakalandı

AHMET ÇÖTELİ AHMET ÇÖTELİ
Elazığ’da hırsızlık yapmaya çalışan 1 şüpheli yakalandı

Elazığ'da polis ekiplerinin çalışması sonucunda hırsızlık yapmaya çalışan bir şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından nakliye işi yapmakta olan vatandaş ile taşınması gereken hurda malzemeleri olduğunu bildirip 120 lira karşılığında anlaşan ve nakliyeci ile birlikte Doğukent Mahallesinde gittikleri bölgede çevredeki vatandaşların tepkisiyle karşılaşması üzerine olay yerinden kaçan şüphelinin tespit ve yakalanmasına yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda; söz konusu Açıktan Hırsızlık olayını gerçekleştirmek isteyen şüphelinin N.Ç. (39) isimli şahıs olduğu belirlendi ve ikametine gerçekleştiren operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Elazığ'da hırsızlık yapmaya çalışan 1 şüpheli yakalandı
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