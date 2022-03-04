Elazığ’da jandarmadan engelli gence yeni sandalye

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, kent genelinde huzur ve güvenliği sağlamanın yanı sıra vatandaşların da her daim yanında olmayı sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, Yolüstü köyünde ikamet eden zihinsel ve bedensel engelli Hasan Aydın'ın tekerlekli sandalyesinin eskidiğini öğrendi. Bunun üzerine İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Yıldız'ın talimatıyla Hasan'ı mutlu etmek için köye gidilerek tekerlekli sandalye ulaştırıldı. Jandarma ekiplerini ve yeni tekerlekli sandalyesini karşısında gören engelli genç, göz yaşlarına hakim olmadı. Jandarmanın kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakamadığını dile getiren Aydın, devletin gücünü bir kez daha hissettiklerini söyledi. Jandarma ekipleri uzun süre Aydın ile ilgilenerek sohbet etti. Ayrıca İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Yıldız, Hasan Aydın'a oyuncak Jandarma arabası hediye etti. Aydın bu güzel hediye için ekiplere teşekkür etti.