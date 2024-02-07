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Giriş Tarihi: 7.2.2024 15:05 Son Güncelleme: 7.2.2024 15:11

Elazığ’da Kafes-37 operasyonu

Elazığ’da polis ekiplerince düzenlenen Kafes-37 operasyonu kapsamında 35 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah, fişek ve uyuşturucu ele geçirildi.

ERTUĞRUL ÖZDEMİR
Elazığ’da Kafes-37 operasyonu

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, örgüt elebaşılığını cezaevinde bulunan Ömer Faruk Bulut'un yaptığı suç örgütü ile ilgili soruşturma kapsamında, örgüt yöneticisi ve üyelerine yönelik çalışma yapıldı.

Operasyonda, birbirleriyle bağlantılı 35 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 11 ruhsatsız tabanca, 13 şarjör ve tabancalara ait 67 fişek, 8 ruhsatsız pompalı tüfek ve tüfeklere ait 28 kartuş, 19,77 gram kokain, 58 sentetik ecza, 13 gram esrar ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

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Elazığ’da Kafes-37 operasyonu
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