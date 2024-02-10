Elazığ’da Kafes-37 operasyonunda 20 şüpheli tutuklandı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından elebaşılığını cezaevinde bulunan Ömer Faruk Bulut'un suç örgütüne yönelik operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı. Teknik ve fiziki takip süresince ve operasyonda 11 ruhsatsız tabanca, 13 şarjör ve tabancalara ait 67 fişek, 8 ruhsatsız pompalı tüfek ve tüfeklere ait 28 kartuş, 19,77 gram kokain, 58 sentetik ecza, 13 gram esrar ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Ayrıca örgütün talimatına istinaden çok sayıda eylem hazırlığının önlendiği bildirildi.

Dün emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 35 şüpheliden 20'si tutuklanırken 10 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.