Haberler Yaşam Haberleri Elazığ’da Kafes-37 operasyonunda 35 şüpheli adliyeye sevk edildi
Giriş Tarihi: 9.2.2024 13:15 Son Güncelleme: 9.2.2024 13:35

Elazığ’da Kafes-37 operasyonunda 35 şüpheli adliyeye sevk edildi

Elazığ’da polis ekiplerince düzenlenen Kafes-37 operasyonu kapsamında gözaltına alınan 35 şüpheli adliyeye sevk edildi.

ERTUĞRUL ÖZDEMİR
Elazığ’da Kafes-37 operasyonunda 35 şüpheli adliyeye sevk edildi

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, örgüt elebaşılığını cezaevinde bulunan Ömer Faruk Bulut'un yaptığı suç örgütü ile ilgili soruşturma kapsamında, örgüt yöneticisi ve üyelerine yönelik çalışma yapıldı. Operasyonda, birbirleriyle bağlantılı 35 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda 11 ruhsatsız tabanca, 13 şarjör ve tabancalara ait 67 fişek, 8 ruhsatsız pompalı tüfek ve tüfeklere ait 28 kartuş, 19,77 gram kokain, 58 sentetik ecza, 13 gram esrar ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Elazığ’da Kafes-37 operasyonunda 35 şüpheli adliyeye sevk edildi
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