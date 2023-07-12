Elazığ’da Kahramanmaraş depreminin izleri siliniyor

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde meydana gelen asrın felaketinde binlerce insan hayatını kaybederken binlerce insan ise yaralanmıştı. Depremden etkilenen 11 il arasında Elazığ da yer alıyordu. Depremin 3 yıl öncesinde 6.8 şiddetindeki depremle sarsılan Elazığ'da da depreme dayanıklı yapılan konutlar sayesinde Kahramanmaraş depreminde can ve mal kaybı en az seviyede olmuştu. 6 Şubat depreminde 10 bin 694 bina ağır hasar alırken şimdiye kadar 294 binanın yıkımı gerçekleştirildi. Öte yandan Elazığ için 8 bin 300 konut planlaması yapılırken 2 bin konutun inşaatı devam ediyor.

Ağır hasarlı yapıların yıkım ve enkaz kaldırma işlemlerini yerinde takip eden Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman, 6 Şubat depremi anında yıkılan ya da acil yıkılması gereken binaların yıkım ve enkaz kaldırma işlemlerinin tamamlandığını belirterek konuşmasında şunları söyledi: "Elazığ'da da bu kapsamda 102 binanın enkazlarını kaldırıp sahayı temizlemiştik. Elazığ'da 10 bin 694 binamız ağır hasarlı olarak kesinleşmiş idi. Bunların da bakanlıklarımızın talimatları çerçevesinde yıkımları için süreçleri işletmeye başladık. Şu ana kadar 294 binanın yıkımını gerçekleştirdik. 10 bin 694 ağır hasarlı binanın yüzde 92'si yığma tabir ettiğimiz kırsal kesimdeki yapılar, yüzde 8'i betonarme olarak tabir ettiğimiz yapılar, bunun da büyük çoğunluğu şehir merkezinde. 24 Ocak depreminden sonra ağır hasar alan binalardan şehir merkezinde bin 700'e yakın betonarme apartmanı yıkmıştık. Aslında bu yıkımla 6 Şubat depremlerinde, yıkım oranımızı oldukça düşürdü ve can kaybımızın da minimumda olmasına belki de vesile oldu.

Tabi buna karşılık 2020 depreminden sonra bu yıkımları yaparken bir taraftan da toplu konut idaresi eliyle, AFAD iş birliğiyle kalıcı konutlarımızı inşa edip anahtarlarını teslim ettik. Elazığ şehir merkezi sınırları içerisinde bugüne kadar 16 bin 500 anahtar teslim etmişiz. Dolayısıyla 6 Şubat depremlerinde bu konutlarımız çok şükür herhangi bir zarar da almadı. Vatandaşlarımız güven içerisinde barınmaya devam ettiler. 6 Şubat 2023 depreminden sonra kalıcı konutlar için yapım çalışmalarına da başlandı. Süratle toplu konut idaresi eliyle şu ana kadar 2 bine yakın konutumuzun inşaatı hali hazırda devam ediyor. 2 bin 3 konutun ihale süreci de devam ediyor. Onların da takibini yapıyoruz. Sayın bakanımız açıkladı, Elazığ'da şu an için 8 bin 300 civarında konut planlaması yapıldı. Bunlar hızlı bir şekilde inşa edilerek inşallah hak sahiplerine teslim edilmiş olacak. Böylece Elazığ'da 2000 yılı öncesi yapı stoğunu yenileme açısından Türkiye'de örnek illerden bir tanesi haline gelmiş olacak."