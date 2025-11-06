Elazığ’da kaybolan 14 yaşındaki otizmli çocuk için arama çalışmaları 20 saattir sürüyor

Olay, merkeze bağlı Gümüşkavak Mahallesi'nde meydana geldi. Dün öğle saatlerinde kimseye haber vermeden evden çıkan Veysel Bilen, geri dönmeyince ailesi ve mahalle sakinleri arama yaptı ancak sonuç alamadı.

Bunun üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarın ardından bölgeye AFAD, Polis Arama Kurtarma (PAK) ve UMKE ekipleri sevk edildi. Arama çalışmalarına iz takip köpeği, termal kameralı dronlar ve dron destekli ekipler de katılıyor.

Daha önce de birkaç kez evden uzaklaştığı ve suyu çok sevdiği öğrenilen Veysel için ekipler, özellikle sulama kanalları, dere yatakları ve ormanlık alanlarda çalışmalarını yoğunlaştırdı. Yaklaşık 20 saattir aralıksız süren çalışmalarda henüz bir sonuca ulaşılamadı. Ekiplerin havadan termal dronlarla, karadan ise iz takip köpekleriyle arama çalışmaları sürüyor.