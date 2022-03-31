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Giriş Tarihi: 31.3.2022 12:57 Son Güncelleme: 31.3.2022 13:24

Elazığ'da kaza: 1 ölü 5 yaralı

AHMET ÇÖTELİ AHMET ÇÖTELİ
Elazığ’da kaza: 1 ölü 5 yaralı

Elazığ'da, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi ise yaralandı.

Kaza, Elazığ-Malatya Karayolu Baskil Kavşağında meydana geldi. Sürücüleri henüz belirlenemeyen otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı.

arpışmanın etkisiyle otomobil refüje çıkarken hafif ticari araç ise devrildi. Kazada 6 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken hafif ticari araçta bulunan Bahri Akbulut yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı.

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Elazığ'da kaza: 1 ölü 5 yaralı
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