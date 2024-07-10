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Giriş Tarihi: 10.7.2024 11:23 Son Güncelleme: 10.7.2024 11:40

Elazığ’da kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Elazığ’da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil şarampole uçtu. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

ERTUĞRUL ÖZDEMİR
Elazığ’da kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Kaza, Elazığ-Bingöl karayolu Kuruca mevkiinde meydana geldi. M.K. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, araçta bulunan Ayhan Arslantaş ve Dilan Erdemci'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı M.K. ise Karakoçan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Arslantaş ve Erdemci'nin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Elazığ’da kaza: 2 ölü, 1 yaralı
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