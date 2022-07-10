Elazığ’da kaza: 4 yaralı

Kaza saat 17.00 sıralarında Elazığ-Diyarbakır karayolunun 25. kilometresinde meydana geldi. R.Ö idaresindeki otomobil, aynı istikamette giderken sol şeride geçmek isteyen M.D. yönetimindeki otomobile çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis ve jandarma ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı.