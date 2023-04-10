Haberler Yaşam Haberleri Elazığ'da kaza: 1 ölü 1 yaralı
Giriş Tarihi: 10.4.2023 12:26 Son Güncelleme: 10.4.2023 12:37

Elazığ'da kaza: 1 ölü 1 yaralı

Elazığ'da otomobilin minibüse çarptığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi yaralandı.

ERTUĞRUL ÖZDEMİR
Elazığ’da kaza: 1 ölü 1 yaralı

Malatya Caddesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, Nilay Küçükyurt (57) idaresindeki otomobil, aynı istikamet üzerinde yolcu alan Timur Coşkun (64) yönetimindeki servis minibüsüne arkadan çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü ve minibüse binmeye çalışan yolcu Fevzi Saylan (28) yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Nilay Küçükyurt, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Küçükyurt'un cenazesi otopsi yapılması için morga kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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Elazığ'da kaza: 1 ölü 1 yaralı
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