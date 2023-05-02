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Giriş Tarihi: 2.5.2023 11:47 Son Güncelleme: 2.5.2023 11:58

Elazığ'da kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil orta refüje çıkıp yaklaşık 150 metre sürüklendi. Kazada bir kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı.

ERTUĞRUL ÖZDEMİR
Elazığ’da kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Elazığ-Malatya Karayolu Hankendi mevkiinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, Elazığ istikametine doğru seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek önce orta refüje çıkıp aydınlatma direğine vurdu, daha sonra yaklaşık 150 metre sürüklendi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri otomobilde bulunan Mustafa Kurt'un (29) hayatını kaybettiğini belirlerken 2 yaralı kentteki hastanelere kaldırıldı. Kurt'un cenazesi otopsi için morga götürülürken polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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