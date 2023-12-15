Elazığ’da korku dolu anlar! Otogarda silahlı saldırı: 3 şüpheli tutuklandı!

Korkunç olay, dün gece yeni hizmete giren Elazığ Şehirlerarası Otobüs Terminali içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavga dönmesi üzerine taraflardan biri pompalı tüfek ile peş peşe ateş etti.