Elazığ’da korkunç yangın: Alevler 3 binaya daha sıçradı!

Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı cadde üzerinde bulunan 6 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı.
ALEVLER 3 BİNAYA DAHA SIÇRADI
Kısa sürede büyüyen yangın, bitişiğinde bulunan 3 binanın çatısına sıçradı.
ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
TRAFİĞE KAPATILDI
Polis ekipleri, şerit çekerek caddeyi trafiğe kapattı.
KENTİN BİRÇOK NOKTASINDAN GÖRÜLDÜ
İtfaiye ekipleri çalışma başlatırken, yangın ve alevler kentin birçok noktasından görüldü.