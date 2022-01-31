Haberler Yaşam Haberleri Elazığ’da korkunç yangın: Alevler 3 binaya daha sıçradı!
Giriş Tarihi: 31.1.2022 01:08

Elazığ’da korkunç yangın: Alevler 3 binaya daha sıçradı!

İHA
Elazığ’da korkunç yangın: Alevler 3 binaya daha sıçradı!

Elazığ’da 6 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın 3 binanın daha çatısına sıçradı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken şerit çekilerek cadde trafiğe kapatıldı.

Olay, merkeze bağlı İcadiye Mahallesi Balakgazi Caddesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı cadde üzerinde bulunan 6 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı.

ALEVLER 3 BİNAYA DAHA SIÇRADI

Kısa sürede büyüyen yangın, bitişiğinde bulunan 3 binanın çatısına sıçradı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

TRAFİĞE KAPATILDI

Polis ekipleri, şerit çekerek caddeyi trafiğe kapattı.

KENTİN BİRÇOK NOKTASINDAN GÖRÜLDÜ

İtfaiye ekipleri çalışma başlatırken, yangın ve alevler kentin birçok noktasından görüldü.


Ekiplerin yangına müdahalesinin sürdüğü bildirildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Elazığ’da korkunç yangın: Alevler 3 binaya daha sıçradı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA