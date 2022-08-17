Elazığ’da korkutan deprem! Elazığ’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 17 Ağustos 2022 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Son dakika haberi… Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD'tan yapılan açıklamada depremin şiddeti 4,0 olarak belirtilirken, depremin saati 07.24 olarak gerçekleşti.
Depremin yerin yaklaşık 12 kilometre derinliğinde kaydedildi.
AFAD, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Geçmiş olsun Elazığ. Kovancılar ilçesinde meydana gelen 4,0 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz.'' ifadelerini kullandı.