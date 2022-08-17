Elazığ’da korkutan deprem! Elazığ’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 17 Ağustos 2022 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

AFAD SON DAKİKA || ELAZIĞ'DA KORKUTAN DEPREM!

AFAD'tan yapılan açıklamada depremin şiddeti 4,0 olarak belirtilirken, depremin saati 07.24 olarak gerçekleşti.

Depremin yerin yaklaşık 12 kilometre derinliğinde kaydedildi.

OLUMSUZ BİR İHBAR ALINMADI

AFAD, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Geçmiş olsun Elazığ. Kovancılar ilçesinde meydana gelen 4,0 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz.'' ifadelerini kullandı.