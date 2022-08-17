Haberler Yaşam Haberleri Elazığ’da korkutan deprem! Elazığ’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 17 Ağustos 2022 AFAD ve Kandilli son depremler listesi
Giriş Tarihi: 17.8.2022 07:53 Son Güncelleme: 17.8.2022 08:27

Elazığ’da korkutan deprem! Elazığ’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 17 Ağustos 2022 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Son dakika haberi… Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), son dakika depremini duyurdu! AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, merkez üssü Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde saat 07:24 sıralarında bir deprem meydana geldi. 4.0 büyüklüğündeki deprem, Elazığ ve çevre illerde yaşayan vatandaşların endişelenmesine neden oldu. İşte Elazığ depreminin ayrıntıları...

Elazığ’da korkutan deprem! Elazığ’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 17 Ağustos 2022 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Son dakika haberi… Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD SON DAKİKA || ELAZIĞ'DA KORKUTAN DEPREM!

AFAD'tan yapılan açıklamada depremin şiddeti 4,0 olarak belirtilirken, depremin saati 07.24 olarak gerçekleşti.

Depremin yerin yaklaşık 12 kilometre derinliğinde kaydedildi.

OLUMSUZ BİR İHBAR ALINMADI

AFAD, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Geçmiş olsun Elazığ. Kovancılar ilçesinde meydana gelen 4,0 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz.'' ifadelerini kullandı.

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Elazığ’da korkutan deprem! Elazığ’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 17 Ağustos 2022 AFAD ve Kandilli son depremler listesi
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