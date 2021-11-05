Elazığ’da Kürdistan paylaşımı yapan araştırma görevlisi gözaltına alındı

Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünde araştırma görevlisi olan Hifzullah Kutum, sosyal medya hesabından Mustafa Barzani ve Kürdistan ile ilgili paylaşım yaptı. Bunun üzerine Kutum, ilk olarak Fırat Üniversitesi tarafından açığa alındı. Daha sonra İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gözaltına alındı.

Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada, "Sosyal medyadaki paylaşımları ile terör örgütü propagandası yaptığı değerlendirilen araştırma görevlisi, Rektörlüğümüzce açığa alınmış ve hakkında soruşturma başlatılmıştır. Bahse konu kişi ile ilgili ayrıca adli makamlara da suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi.