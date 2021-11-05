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Giriş Tarihi: 5.11.2021 12:21 Son Güncelleme: 5.11.2021 13:01

Elazığ'da Kürdistan paylaşımı yapan araştırma görevlisi gözaltına alındı

AHMET ÇÖTELİ AHMET ÇÖTELİ
Elazığ’da Kürdistan paylaşımı yapan araştırma görevlisi gözaltına alındı

Fırat Üniversitesinde araştırma görevlisi olan Hifzullah Kutum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle gözaltına alındı.

Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünde araştırma görevlisi olan Hifzullah Kutum, sosyal medya hesabından Mustafa Barzani ve Kürdistan ile ilgili paylaşım yaptı. Bunun üzerine Kutum, ilk olarak Fırat Üniversitesi tarafından açığa alındı. Daha sonra İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gözaltına alındı.

Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada, "Sosyal medyadaki paylaşımları ile terör örgütü propagandası yaptığı değerlendirilen araştırma görevlisi, Rektörlüğümüzce açığa alınmış ve hakkında soruşturma başlatılmıştır. Bahse konu kişi ile ilgili ayrıca adli makamlara da suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi.

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Elazığ'da Kürdistan paylaşımı yapan araştırma görevlisi gözaltına alındı
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