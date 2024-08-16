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Giriş Tarihi: 16.8.2024 11:06 Son Güncelleme: 16.8.2024 11:11

Elazığ'da Kuyu-16 operasyonu: 17 şüpheli adliyeye sevk edildi

Elazığ merkezli organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "Kuyu-16" operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli adliyeye sevk edildi.

ERTUĞRUL ÖZDEMİR
Elazığ’da Kuyu-16 operasyonu: 17 şüpheli adliyeye sevk edildi

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde Elazığ İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda, yağma, silahlı tehdit, kasten öldürmeye teşebbüs, mala zarar verme, genel güvenliğin tehlikeye sokulması, 6136 sayılı kanuna muhalefet, uyuşturucu madde kullanma, suç üstlenme ve azmettirme suçlarına karıştıkları tespit edilen ve elebaşlığını Ahmet Gülbasan'ın yaptığı organize suç örgütü çökertilerek 17 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 11 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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Elazığ'da Kuyu-16 operasyonu: 17 şüpheli adliyeye sevk edildi
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