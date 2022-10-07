Elazığ’da lisede çalışan hizmetli odasında ölü bulundu

Olay Çaydaçıra Mahallesi'ndeki Çubukbey Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Okulda hizmetli olarak çalışan 2 çocuk babası Mutlu Deveci'yi göremeyen arkadaşları, durumdan şüphelenerek odasına gitti. Kapının kilitli olduğunu fark eden arkadaşları, kapıyı kırarak içeri girdiğinde Deveci'yi yerde yatar halde buldu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Deveci'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Deveci'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.