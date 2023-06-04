Haberler Yaşam Haberleri Elazığ'da maden ocağında göçük yaşandı: 1 ölü, 1 yaralı
Giriş Tarihi: 4.6.2023 13:03 Son Güncelleme: 4.6.2023 13:58

Elazığ'da maden ocağında göçük yaşandı: 1 ölü, 1 yaralı

Elazığ'da bir maden ocağında patlamanın ardından göçük yaşandı. Göçük altında kalan 1 işçi hayatını kaybederken 1 işçi ise yaralandı.

ERTUĞRUL ÖZDEMİR
Elazığ’da maden ocağında göçük yaşandı: 1 ölü, 1 yaralı

Elazığ'ın Palu'ya bağlı Kayaönü köyündeki maden ocağında henüz bilinmeyen bir nedenle maden ocağında patlama oldu. Patlama ile birlikte göçük altında 2 işçi kaldı. İşçilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Göçük altında kalan Remzi Tahtacı olay yerinde hayatını kaybederken Yaralı işçi A.T. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tahtacı'nın cansız bedeni, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Elazığ'da maden ocağında göçük yaşandı: 1 ölü, 1 yaralı
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