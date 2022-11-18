Haberler Yaşam Haberleri Elazığ'da minibüs şarampole uçtu: 20 kişi yaralandı
Giriş Tarihi: 18.11.2022 09:46

Elazığ'da minibüs şarampole uçtu: 20 kişi yaralandı

Karadeniz turundan dönen minibüs şarampole uçtu. Kazada minibüs içerisinde bulunan 20 kişi yaralandı. Ekipler, kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.

İHA
Elazığ’da minibüs şarampole uçtu: 20 kişi yaralandı

Kaza, Elazığ - Malatya karayolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 27 BKR 87 plakalı minibüs, Karadeniz turundan dönerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu.

20 KİŞİ YARALANDI

Kazada 2'si yabancı uyruklu olmak üzere toplamda 20 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, UMKE, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından 4'ü Malatya'ya 16'sı ise Elazığ'da bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ekipler, kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Elazığ'da minibüs şarampole uçtu: 20 kişi yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA