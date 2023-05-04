Elazığ’da Ne Yenir, Ne İçilir? Kahvaltıda, Öğle ve Akşam Yemeğinde Elazığ’da Yenilecek Yemekler

Elazığ, mutfak kültürünün de son derece zengin olduğu bir şehirdir. Elazığ'da ne yenir sorusunu incelediğinizde karşınıza çok sayıda yemek ve tatlı çeşidi çıkacaktır. Elazığ yemek yerleri de bu kapsamda son derece gelişmiştir. Elazığ'ın neyi meşhur sorusuna cevap bularak Elazığ gezinizi daha anlamlı kılabilirsiniz. Elazığ mutfağı, Türk yemek kültürünün izlerini taşımaktadır. Elazığ'da ne yapılır sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Elazığ'da Ne Yenir?

Elazığ, ülkemizin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan gelişmiş bir şehirdir. Burada bulunduğunuz süre içerisinde mutlaka yeme-içme gereksinimi de duyacaksınız. Elazığ, güneydoğu Anadolu mutfağının özel örnekleri ile zenginleşmiştir. Elazığ'da bulunduğunuz süre içerisinde aşağıdaki lezzetleri denemenizi tavsiye ediyoruz.

Harput ekmek tatlısı

Harput köfte

Harput kebabı

Harput çorbası

Lobik çorbası

Sırın

Küncülü köfte

Elazığ'ın Neyi Meşhur?

Elazığ denildiğinde akla gelen yöresel tatların başında üzüm, pestil, dut ve orcik gelir. Orcik, ülkemizin birçok yerinde cevizli sucuk adı altında üretilen bir lezzettir. Burada bulunduğunuz süre içerisinde sevdiklerinize ikram etmek için de orcik satın alabilirsiniz. Pestil ve orciklerin hediyelik şekilde hazırlandığı ve satıldığı çok sayıda işletme ile karşılaşabilirsiniz.

Elazığ, üzüm yetiştiriciliğinde öne çıkan bir şehir olmasından kaynaklı olarak şarap üretiminde de öne çıkmaktadır. Bölgede üretilen yerel şaraplar, şehri ziyaret eden kişilerin talep gösterdiği ürünlerin başında gelir. Özellikle yabancı turistler bu ürünlere talep gösterir.