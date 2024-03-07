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Giriş Tarihi: 7.3.2024 11:55 Son Güncelleme: 7.3.2024 12:25

Elazığ'da otomobil kamyona çarptı: 1 ölü

Elazığ’da otomobil, odun yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

ERTUĞRUL ÖZDEMİR
Elazığ’da otomobil kamyona çarptı: 1 ölü

Kaza dün saat 19.00 sıralarında Elazığ-Bingöl karayolunda meydana geldi. Adem Demirel (31) idaresindeki otomobil, Elazığ istikametine seyir halindeyken önündeki M.A.(46) yönetimindeki kamyona arkadan çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobildeki sürücü Adem Demirel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Demirel'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Kamyon sürücüsü ise gözaltına alındı.

Olay ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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Elazığ'da otomobil kamyona çarptı: 1 ölü
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