Elazığ’da otomobil takla attı: 1 ölü, 2’si ağır 4 yaralı

Elazığ-Bingöl Karayolu Mollakendi kavşağında saat 12.30'da meydana gelen kazada Elazığ istikametine doğru seyir halinde olan İsmail Olgun (61) idaresindeki otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Bir süre sürüklenen araç daha sonra kavşağa çarpıp ters döndü. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada Duriye Aykut (52) hayatını kaybederken 2'si ağır 4 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken hayatını kaybeden Duriye Aykut'un cansız bedeni Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.