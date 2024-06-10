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Giriş Tarihi: 10.6.2024 14:13 Son Güncelleme: 10.6.2024 14:18

Elazığ’da otomobil takla attı: 1 ölü

Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında otomobil takla attı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

ERTUĞRUL ÖZDEMİR
Elazığ’da otomobil takla attı: 1 ölü

Elazığ Diyarbakır karayolunun 34. kilometresinde Ömer Çalhan idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü Çalhan ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü, ambulansla Sivrice Toplum Sağlığı merkezine kaldırıldı.

Ömer Çalhan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çalhan'ın cansız bedeni, defnedilmek üzere Diyarbakır'ın Ergani ilçesine götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Elazığ’da otomobil takla attı: 1 ölü
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