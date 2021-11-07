Elazığ’da otomobil tırın altına girdi:2 ölü 2 yaralı

Kaza akşam saatlerinde Elazığ-Çemişgezek karayolunda meydana geldi. Hasan Üngüzek idaresindeki 23 AL 963 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan S.Ü. yönetimindeki 23 LV 449 plakalı tırın dorsesine çarptı. Kazada sürücü Üngüzek ve eşi Sevgi Üngüzek olay yerinde hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere, hayatını kaybedenler ise otopsileri yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.