Elazığ’da park halindeki minibüs yandı: 1 yaralı

Elazığ'ın İcadiye Mahallesi Hürriyet Caddesinde dün gece meydana gelen olayda İşçiler evlerine gitmek için içinde mobilya malzemeleri ve tiner bulunan minibüse bindi. Sürücünün kontağı çevirmesi ile transit bir anda patlayarak alev topuna döndü. Sürücü ve işçiler kendilerini dışarı atarken işçi E.M. yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri trafiği ulaşıma kapatırken itfaiye ekipleri ise yangını kontrol altına alarak minibüsü söndürdü. Yaralı E.M. ise ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Minibüs kullanılamaz hale gelirken patlamanın etkisi ile bir araçta da maddi hasar meydana geldi.