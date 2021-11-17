Elazığ’da peynir bidonundan uyuşturucu çıktı: 1 şüpheli tutuklandı

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sırasında şehirlerarası otobüs terminalinde bir turizm firmasına ait yolcu otobüsünden elinde peynir bidonları ile inen ve durumundan şüphelenilen S.Ç. (31) ekipler tarafından durduruldu.

Şüpheliye yapılan aramada elindeki peynir bidonlarından 100 gram eroin ve 9.27 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.Ç., tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.