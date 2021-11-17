Haberler Yaşam Haberleri Elazığ'da peynir bidonundan uyuşturucu çıktı: 1 şüpheli tutuklandı
Giriş Tarihi: 17.11.2021 12:22 Son Güncelleme: 17.11.2021 12:25

Elazığ'da peynir bidonundan uyuşturucu çıktı: 1 şüpheli tutuklandı

AHMET ÇÖTELİ AHMET ÇÖTELİ
Elazığ’da peynir bidonundan uyuşturucu çıktı: 1 şüpheli tutuklandı

Elazığ'da, polis ekiplerinin yaptığı operasyonda peynir bidonun içerisinden uyuşturucu çıktı. Olayla ilgili bir şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sırasında şehirlerarası otobüs terminalinde bir turizm firmasına ait yolcu otobüsünden elinde peynir bidonları ile inen ve durumundan şüphelenilen S.Ç. (31) ekipler tarafından durduruldu.

Şüpheliye yapılan aramada elindeki peynir bidonlarından 100 gram eroin ve 9.27 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.Ç., tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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Elazığ'da peynir bidonundan uyuşturucu çıktı: 1 şüpheli tutuklandı
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