Elazığ’da pikaba bağlanıp sürüklenen köpeği jandarma kurtardı

Elazığ İl Jandarma Komutanlığına gelen ihbarda bir köpeğin Tadım köyü yolundaki pikabın arkasına bağlanarak sürüklendiği bildirildi.
Bunun üzerine Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve İl Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri görevlendirildi. Ekipler yaralı köpeği asılı olduğu kamyon arkasından kurtararak Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesine götürüp tedavisinin yapılmasını sağladı. Yaralı köpek tedavisinin ardından Elazığ Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi Rehabilitasyon Merkezine götürülerek bakıma alındı.
Köpeğe eziyet eden şahıs hakkında ise Jandarma ekiplerince yasal işlem başlatıldı.