Elazığ’da polis ekiplerinden operasyon: 14 tutuklama

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından yapılan çalışmada, 4 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 32 fişek, 25 extacy hap, 0.70 gram metamfetamin ve 1.85 gram esrar ele geçirildi. Şüpheliler ve suç unsurları hakkında adli işlem başlatıldı.

Ayrıca devam eden çalışmalarda; kasten yaralama, hırsızlık, uyuşturucu madde satmak, taksirli ölüme neden olma, yağma, terör örgütü propagandası yapmak gibi birçok suçtan toplamda 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 zanlı yakalandı. Öte yandan yine 4 mahallede meydana gelen araç kundaklama olayının faili yakalanarak gözaltına alındı.

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 zanlı ile birlikte araç kundaklama ve 'Uyuşturucu Ticareti Yapmak' suçlarından adliyeye sevk edilen 14 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.