Elazığ’da serinlemek için nehire giren çocuk kayboldu

Dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, arkadaşları ile birlikte Murat Nehri'ne giden Burak Süner (14) serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra suya kapılarak kayboldu. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, güvenlik güçleri ve AFAD, UMKE, JAK, Kızılay ve TAMGAKUT ekipleri sevk edildi. Süner'i arama çalışmaları devam ediyor.

Olayla ilgili açıklama yapan Elazığ Valiliği, ''Palu ilçemizdeki Murat Nehrinde serinlemek için suya giren çocuklardan Burak SÜNER isimli çocuğun akıntıya kapılarak gözden kaybolması üzerine; olay, arkadaşları tarafından emniyet birimlerine bildirilmiştir. Olayın öğrenilmesinin ardından, olay yerine ivedi bir şekilde intikal eden Jandarma, Polis ve UMKE Arama Kurtarma ve Dalgıç ekipleri, arama kurtarma çalışmalarını başlatmıştır. Arama kurtarma çalışmalarımız; Emniyet, Jandarma, AFAD, UMKE, IL Tarım Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Palu Kaymakamlığı ve Palu Belediyesi'nin ekiplerinden oluşan toplamda 294 personel; 6 arama botu, 2 drone, 2 tekne, 1 su altı arama cihazı, 42 araç ile aralıksız bir şekilde devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.