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Giriş Tarihi: 13.6.2024 10:36 Son Güncelleme: 13.6.2024 10:49

Elazığ’da serinlemek için nehre giren çocuğun cansız bedeni bulundu

Elazığ’ın Palu ilçesinde Murat Nehri’ne giren Burak Süner'in (14) cansız bedeni bulundu.

ERTUĞRUL ÖZDEMİR
Elazığ’da serinlemek için nehre giren çocuğun cansız bedeni bulundu

Elazığ'da 7 Haziran günü meydana gelen olayda, arkadaşları ile birlikte Murat Nehri'ne giden Burak Süner (14) serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra suya kapılarak gözden kayboldu. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, güvenlik güçleri ve AFAD, UMKE, JAK ve Kızılay ekipleri sevk edildi. 294 personel, 6 arama botu, 2 drone, 2 tekne, 1 su altı arama cihazı, 42 araç ile arama yapılan nehirde Süner'in cansız bedeni olayın gerçekleştiği yerin yaklaşık 4 kilometre aşağısında kum ocakları mevkiinde bulundu.

Ekipler tarafından sudan çıkartılan çocuğun cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

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Elazığ’da serinlemek için nehre giren çocuğun cansız bedeni bulundu
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