Elazığ’da silahlı kavga: 1 ölü 2 yaralı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Çanakçı köyünde meydana gelen olayda köy muhtarı Fahrettin Yıldırım'ın arazisine koyun sürüsü girdi. Muhtar Yıldırım koyun sürüsüne müdahale ettiği esnada sürünün sahibi ile tartışma yaşadı. Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Silahların konuştuğu kavgada sürü çobanı üzerinde taşıdığı silahı çıkarıp 8 çocuk babası muhtar Yıldırım'a ateş etti. Muhtarın yardımına koşan Ekrem İnce ve Barış Mehmet Yıldırım da yaralandı. Yaralılar Tunceli'den kalkan askeri helikopter ile Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edildi. Çanakçı köyü muhtarı Fahrettin Yıldırım hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.