Elazığ’da silahlı saldırı: 1 ölü

Elazığ'ın İzzetpaşa Mahallesi Uzun Şeftali Sokak'ta dün gece saatlerinde meydana gelen olayda Furkan Nazik, evinin önünde otururken kimliği henüz belirlenemeyen bir şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Silah sesini duyanların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kafasından vurulan ağır yaralı Nazik, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Nazik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Furkan Nazik'in cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Öte yandan olay yerinde inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.