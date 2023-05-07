Elazığ’da sokak ortasında silahlı saldırı: 1’i ağır 3 yaralı

Olay saat 18.30 sıralarında Sarayatik Mahallesi Çilek Sokak'taki çocuk parkında meydana geldi. Aralarında husumet olduğu iddia edilen kişiler, araçla olay yerine gelerek 3 kişiye silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 1 kişi başından, 1 kişi omuzundan ve 1 kişi de elinden yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edilirken 1 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kurşunlar olay yerinde bulunan bir dükkânın camına isabet ederken polis olay yerinde inceleme yaptı. Kaçan şüphelerin yakalanması için çalışma başlatıldı.