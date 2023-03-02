Elazığ’da sopa ve sallama bıçaklı ’yol verme’ kavgası: 10 gözaltı

Olay, akşam saatlerinde Malatya karayolu Çaydaçıra Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, isimleri öğrenilemeyen iki otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Sürücüler, otomobillerini yol üzerinde durdurup, araçlarından inerek tartışmaya başladı. Tartışma, otomobilde bulunanların da dahil olmasıyla büyüyerek sopa ve sallama bıçaklı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.